شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد اليمني: 4 أندية لم تقيد لاعبيها للمشاركة في الدوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الاتحاد اليمني لكرة القدم إن 10 أندية من أصل 14 استكملت إجراءات التسجيل الخاصة بالمشاركة في دوري الدرجة الأولى لموسم 2021-2022.

وينطلق الموسم الجديد في 15 سبتمبر/ أيلول بنظام المجموعتين، وتقام منافساته في مدينتي سيئون وعتق.

وأكد رئيس لجنة شؤون اللاعبين أحمد عبد الله الشرفي في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الثلاثاء أن الأندية الـ 10 التي سجلت لاعبيها هي: الصقر وفحمان ووحدة صنعاء وأهلي صنعاء وشعب إب واتحاد إب والعروبة والشعلة والهلال وشعب المكلا.

وتنتظر اللجنة أندية اليرموك ووحدة عدن وشباب الجيل والتلال للتسجيل.

وأشار الشرفي إلى أن المخصصات المالية الخاصة بأندية الدرجة الأولى تم التوجيه بصرفها بشكل عاجل من قبل رئيس الاتحاد، والإدارة المالية تستكمل الإجراءات لصرفها.

وقال رئيس لجنة شؤون اللاعبين أن باب التسجيل والانتقالات الدولية سيتم فتحه بداية من يوم غد الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول ويستمر حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وطالب الشرفي الأندية الأربعة المتأخرة بسرعة التسجيل.

وتضم المجموعة الأولى للدوري اليمني أندية شعب حضرموت واتحاد إب ووحدة صنعاء والتلال والعروبة وفحمان وشباب الجيل.

أما المجموعة الثانية فتضم: الصقر وشعب إب وأهلي صنعاء ووحدة عدن واليرموك والشعلة والهلال.

وتلعب المجموعة الأولى ذهابا في الاستاد الأولمبي في سيئون حضرموت وإيابا في ملعب الخليفي في شبوة، فيما تلعب المجموعة الثانية ذهابا في ملعب الخليفي بشبوه وإيابا في الأولمبي في سيئون حضرموت.