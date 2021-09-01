شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد اليمني يجهز الحكام لإدارة مباريات الدوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس لجنة الحكام العليا في الاتحاد اليمني لكرة القدم إن لجنته تنتظر صرف ميزانية تجهيز الحكام لقيادة مباريات دوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وتستضيف منافساته مدينتي سيئون بمحافظة حضرموت، وعتق عاصمة محافظة شبوة.

وقال قائد في تصريح لكووورة إن اللجنة رفعت تصورها المالي لإقامة دورة مكثفة للحكام تسبق انطلاق المنافسات بخمسة أيام، تختتم باختبارات بدنية ونظرية لتحديد أهليتهم للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وأوضح قائد، وهو حكم دولي معتزل حقق نجاح لافتا محليا وخليجيا وعربيا، أن اللجنة اختارت إقامة الدورة في مدينة سيئون، وتعكف على تجهيز محاضرات تضع الحكام في صورة آخر تعديلات قانون كرة القدم.

وعلى الرغم من توقف المسابقات الرسمية اليمنية منذ مطلع 2015، إلا أن الحكام مستمرون في إدارة المسابقات التنشيطية، ويزاولون تمارينهم الفردية والجماعية في محافظاتهم بإشراف اللجان الفرعية للحكام.