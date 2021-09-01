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شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. الأولمبي اليمني يهزم منتخب المهرة وديا والان مع التفاصيل
ويواصل المنتخب اليمني معسكره الإعدادي الداخلي في مدينة الغيضة بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني ومساعده أنور عاشور، قبل التوجه إلى معسكر خارجي من المرجح إقامته في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
ويخوض المنتخب اليمني التصفيات الآسيوية لمنتخبات تحت 23 سنة في شهر أكتوبر/تشرين الثاني، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر، وسوريا، وسيريلانكا، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
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