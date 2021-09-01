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بالصور.. الأولمبي اليمني يهزم منتخب المهرة وديا

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يزيد بن سلمان - شبوة - فاز المنتخب الأولمبي اليمني في مباراته الودية الأولى أمام منتخب محافظة المهرة، بهدف نظيف سجله حمزه خالد، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب مخبال في العاصمة الغيضة شرق اليمن.

 


ويواصل المنتخب اليمني معسكره الإعدادي الداخلي في مدينة الغيضة بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني ومساعده أنور عاشور، قبل التوجه إلى معسكر خارجي من المرجح إقامته في المملكة العربية في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويخوض المنتخب اليمني التصفيات الآسيوية لمنتخبات تحت 23 سنة في شهر أكتوبر/تشرين الثاني، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر، وسوريا، وسيريلانكا، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. 









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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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