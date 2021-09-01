عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

