شكرا لبحثكم عن خبر صور .. سارق الغنم الحوثي الذي اصبح يطالب برتبة مشير ركن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول عدد من ناشطي جماعة الحوثي صورة للقيادي أبو علي الحاكم رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية وأحد أهم أبرز قيادة المليشيا، وهو يحمل رتبة لواء ركن.

ولاقت الصورة تعليقات ساخرة من النشطاء والمراقبين، حيث لم يسبق لأبو علي الحاكم (عبدالله المؤيد المفروض عليه عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية)، الدخول في كلية عسكرية أو أكاديمية قيادة أركان.

وعلق الكثير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور بالقول: “أبو علي الحاكم.. من سارق أغنام إلى لواء ركن”، فيما علق أحد الناشطين بالقول إن أبو علي الحاكم، ترقى من سارق بداية حياته إلى قواد الهاشميات في خميس مشيط، خاصة بعد طرد اليمنيين من الخليج.

واعتبر خبراء، أن أبو علي الحاكم مصاب بحالة نفسية نتيجة لعدم دخوله مؤسسة عسكرية، الأمر الذي يجعله يظهر بين الفينة والأخرى حاملًا رتبة عسكرية مختلفة وبصورة عشوائية.

وقالت مصادر، إن عبدالله المؤيد (أبو علي الحاكم)، يسعى للحصول على رتبة المشير اسوة بمهدي المشاط الذي تم منحه رتبة مشير، دون أن يلتحق بأي كلية أو مؤسسة عسكرية وأمنية.

وأفادت مصادر أخرى، أن أبو علي الحاكم، يسعى للحصول على منصب وزير الدفاع وعضو المجلس السياسي، ولكن عبدالملك الحوثي رفض ذلك.