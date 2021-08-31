شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي مبخوت الشريف في استشهاد حفيده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى عضو مجلس الشورى مبخوت بن عبود الشريف باستشهاد حفيده "فيصل" وهو يؤدي واجبه الوطني في التصدي لمليشيات الحوثي الارهابية والدفاع عن محافظة مأرب.



واشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الشهيد الوطنية وتضحياته التي قدمها في سبيل الدفاع عن محافظة مأرب والتصدي لعصابة الكهنوت الحوثي، معبراً عن خالص العزاء والمواساة لاسرة وذوي الشهيد بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.