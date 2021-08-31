التُربة.. إضراب شامل لسائقي الشاحنات احتجاجا على الجبايات غير قانونية

المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل سائقو شاحنات النقل جنوبي تعز الإضراب عن العمل منذ يومين، احتجاجا على الجبايات التي تفرض عليهم على امتداد الخط الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومدينة تعز، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط بدأوا يوم الأحد الماضي الإضراب الشامل في مدينة التربة بمديرية الشمايتين تنديدا بالجبايات غير القانونية التي تفرضها عليهم النقاط المنتشرة من مدينة عدن حتى مدخل مدينة تعز.





وطالب سائقو الشاحنات السلطات المحلية في محافظتي تعز ولحج بإيقاف نقاط الجبايات غير قانونية، والتي قالوا إنها "انتشرت مؤخرا بشكل كبير خصوصا في المساء".



يشار إلى أن طريق تعز -عدن الذي يمر عبر هيجة العبد وطور الباحة، هو الشريان الوحيد الذي يمد مدينة تعز باحتياجاتها التموينية في ظل الحصار الذي تفرضه عليها ميليشيات الحوثي منذ أكثر من ست سنوات.

