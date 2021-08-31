شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 4 من عناصر مليشيات الحوثي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي أربعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب اخرين بنيران الجيش الوطني شمال وغرب مدينة تعز.



وأفاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أفراد من الجيش الوطني قتلوا 2 من عناصر المليشيات وأصيب أخرين في عملية تسلل الى أحد مواقع المليشيات في جبهة عراعر شمال المدينة كما قتل 2 من عناصر المليشيات باستهدافهم بنيران الجيش الوطني في جبهة الضباب غرب مدينة تعز.

الى ذلك قصفت مليشيات الحوثي أحياء سكنية في محيط معسكر التشريفات وجوار القصر وفرزة صنعاء شرق المدينة.