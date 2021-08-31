شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الشباب بشبوة يؤكد الاستعداد لاستضافة بطولة اندية الدرجة الاولى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة، استعداد المحافظة لاستضافة بطولة اندية الدرجة الاولى بالجمهورية منتصف سبتمبر الجاري (المجموعة الثانية).



وأوضح مدير المكتب محسن سنان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن الاتحاد اليمني العام لكرة القدم، اختار ملعب الفقيد الخليفي بعتق، لاستضافة منافسات البطولة، حيث ستجمع مباراة الافتتاح فريق صقر تعز مع شعب إب.