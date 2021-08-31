مناقشة سير تنفيذ إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، بعدن مع مدير البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن المهندس احمد المدخلي، سير تنفيذ وتقييم أعمال المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، البالغ تكلفته 54 مليون ريال سعودي.



ويتضمن المشروع عبر المرحلتين، استكمال بناء المبنى الرئيسي للمطار وصالات الترحيل والاستقبال للمسافرين وتجهيزها بالوسائل ومنظومة التكييف وصيانة مدارج هبوط واقلاع الطائرات وبناء مخازن الورش والأعمال المعتمدة في مكونات المشروع إضافة الى استكمال وإعادة معايير الاجهزة الملاحية ذات الاهمية الكبيرة في حركة الطيران وإعادة تأهيل ساحة وقوف الطائرات والساحات الخارجية لمواقف السيارات وتركيب المنظومة الأمنية للمراقبة المرئية على كامل المطار.

وثمن وزير النقل، الجهود المبذولة من البرنامج السعودي في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية لقطاع النقل وما يقدمه من تسهيلات واجراءات لازمة بما يصب من الاسراع بتنفيذ تلك المشاريع وفق الخطة المزمنة والمعدة لها.

واشار إلى ان الوزارة بالتنسيق مع البرنامج السعودي اعتمدت مجموعة من المشاريع الهامة خلال هذا العام توزعت على مشروع طريق العبر الرئيسي الذي يربط بين اليمن والسعودية والذي سيتم بدء العمل فيه الاسبوع القادم ومشاريع خاصة بتطوير وتحسين الخدمات بموانئ عدن والمكلا وسقطرى إضافة الى إعادة تأهيل وتطوير الطرق والمنافذ البرية وتأهيل الطرق الداخلية في مدينتي عدن والغيضة وتطوير وتحديث منظومة بعض المطارات في المناطق المحررة.

من جانبه اكد مدير البرنامج السعودي، حرص البرنامج على الجهوزية الفنية والتشغيلية للمشروع لضمان مستوى خدمات مطار عدن والالتزام بالمواصفات والمعايير المرسومة والمقاييس المعمول بها في المطارات الدولية.