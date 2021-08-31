تنفيذي القطن يعقد دورته الاعتيادية الثامنة لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - القطن

عقد المكتب التنفيذي بمديرية القطن صباح اليوم دورته الاعتيادية الثامنه لعام 2021 برئاسة الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي رئيس المكتب التنفيذي بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ محمد عوض بلعجم.



وفي بداية الاجتماع رحب المدير العام بأعضاء المكتب التنفيذي مباركا للعضو الجديد ممثل مكتب الشباب والرياضة جلال احمد باسواد انظمامه للمكتب التنفيذي.

وتم استعراض تقرير عن نشاط المدير العام والأمين العام وتقرير عن مستوى تنفيذ قرارات الإجتماع السابق.

كما ناقش المكتب التنفيذي تقرير ين عن مركز الكلية الصناعية وقسم الاتحادات والجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية للنصف الأول من العام الجاري إضافة إلى عدد من المستجدات الهادفة لتطوير مستوى أداء وعمل الإدارات.