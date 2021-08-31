صاعقة رعدية تودي بحياة 4 أشخاص في محافظة المحويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

توفي وأصيب 8 أشخاص، بصاعقة رعدية في محافظة المحويت شمال غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن أربعة أشخاص من قرية الحوض بعزلة بني دهمان في مديرية حفاش بالمحويت، توفوا وأصيب أربعة آخرون بصاعقة رعدية أثناء هطول الأمطار أمس الإثنين

واوضحت مصادر محلية بمديرية حفاش ان صاعقة رعدية مصحوبة بامطار غزيرة قد ضربت عند الساعة الخامسة بعد عصر امس الاثنين قرية الحوض عزله بني دهمان مديرية حفاش وادت الى وفاة 4 أشخاص واصابة اربعة آخرين.

وتشهد عدد من المناطق اليمنية هطول أمطار رعدية متفاوتة أدت إلى خسائر بشرية ومادية.