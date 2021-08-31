كفاح عبدالله تزور سفير اليمن  بجمهورية مصر العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

في إطار رحلتها العلاجيه لجمهورية مصر العربية قامت مديرة الخطوط الجوية اليمنيه بسيئون الاستاذة كفاح عبدالله احمد بزيارة لسفير الجمهوريه اليمنية بجمهورية مصر العربية السفير الدكتور محمد مارم بمكتبه بمقر السفارة.



وأثناء الزيارة رحب السفير مارم بمديرة الخطوط الجوية اليمنية بسيئون الاستاذة كفاح متمنيا لها الصحة والعافية والعودة الى ارض الوطن بالسلامه.

واستمع السفير من السيدة كفاح إلى شرح مفصل عن نشاط المكتب والخدمات التي يقدمها للمسافرين المغادرين والواصلين عبر مطار سيئون الدولي من كل المحافظات دون استثناء وفي المقدمه الأمراض والجرحى.

وفي ختام اللقاء أشاد السفير مارم بالجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتسهيل إجراءات سفرهم عبر الخطوط الجوية اليمنيه منطقة بسيئون متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية لخدمة المسافرين دون استثناء ومساعدتهم وخاصه المرضى.