المنظمات الدولية تدعم المزارعين في اليمن بمواد منتهية الصلاحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

ووجهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رسالة رسمية للمنظمات الدولية تؤكد فساد المنظمات الاممية في الملف الانساني لليمن.



وأشارت الوزارة في رسالتها للمنظمات الدولية، إلى أن كل الخردوات والبذور والمنتجات المقدمة لدعم القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية التي يتم تصديرها لليمن على شكل مساعدات هي في الحقيقة منتهية الصلاحية.

وشكى مزارعون، وفقًا للرسالة الموجهة عبر وزارة التخطيط، من تلف المنتجات التي تقدمها المنظمات الدولية.

وطالبت وزارة التخطيط، بإخضاع كافة المنتجات المقدمة عبر المنظمات للفحص من الجانب اليمني