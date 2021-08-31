مليشيا الحوثي تعتدي على طالبات وأكاديمي في جامعة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت عناصر حوثية، الاثنين، على أكاديمي وطالبات في كلية الطب بجامعة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر طلابية لـ "يمن شباب نت"، إن أفراداً من الكيان الحوثي الطلابي بجامعة إب "الملتقى الطلابي"، اعتدوا على نائب عميد كلية الطب وعدد من الطالبات في الكلية بالضرب والشتم.



وأضافت المصادر أن عناصر الحوثي في جامعة بقيادة شخص يُدعى "العبيدي"، تهجموا على طالبات في الكلية (مستوى رابع)، بينهم ابنة أحد الأكاديميين بالضرب وتلفظوا عليهم بألفاظ نابية، بسبب إحيائهم حفلة استقبال لإحدى الطالبات التي عادت إلى الجامعة بعد أشهر من إصابتها في حادث مروري.



وتابعت: كما قامت العناصر الحوثية بالإعتداء على نائب عميد كلية الطب بسبب دفاعه عن الطالبات.



وتسببت الحادثة بحالة استياء كبيرة في الأوساط الطلابية الذين نددوا بالممارسات البوليسية والقمعية التي ترتكبها المليشيا في الجامعة، مطالبين رئاسة الجامعة بوضع حد لتلك الانتهاكات التي تكررت في مناسبات عدة ومن ذات الأشخاص.



والسبت، كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية، عن اختطاف مليشيا الحوثي، لاثنين من أكاديميي جامعة إب؛ على خلفية آرائهما على وسائل التواصل الإجتماعي.



وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، "إن مليشيا الحوثي اختطفت كلا من الدكتور بلال الميتمي، منذ 10 أغسطس الجاري، والدكتور جلال المذحجي، في 30 يوليو الماضي".



وخلال السنوات الماضية فرضت المليشيات على الجامعة قبول مئات الطلاب من مقاتليها والموالين لها للدارسة في أقسام مهمة دون إجراءات مفاضلة للتحكم بتلك الأقسام، كما قامت بتحويل الجامعة إلى محضن كبير لنشر أفكارها الطائفية وفرضت العديد من أتباعها كمحاضرين وأعضاء هيئة تدريس.

