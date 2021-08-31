صنعاء.. ميليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف وتختطف الفنان "أصيل أبو بكر"

داهمت مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، حفل زفاف في العاصمة صنعاء واختطفت فناناً كان يُحي الحفل.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي داهمت حفل زفاف في صالة العاصمة بصنعاء واختطفت الفنان "أصيل علي أبو بكر" الذي كان يُحيي الحفل، واقتادته إلى أحد سجونها بصنعاء.



ويأتي اختطاف "أبو بكر" امتداداً للإجراءات القمعية التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها منذ أشهر.



واستنكر فنانون وناشطون يمنيون اختطاف الفنان "أصيل" وطالبوا الحوثيين بسرعة الإفراج عنه.



وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت قبل أشهر عن قرارات تمنع الفنانين والفنانات من حضور الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي تقام في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، واختطفت فنانين ومصورين وعرسان من صالات الأعراس، خالفوا تلك القرارات.



وطوال السنوات الماضية، عمدت مليشيات الحوثي على إغلاق الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم، وتقييد الأنشطة الفنية والإبداعية، من خلال إجراءات شبهها الإعلام والنشطاء اليمنيون بممارسات داعش.

