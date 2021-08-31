بدء تجديد العقود للمعلمين المتعاقدين بمديرية رخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - رخية

بحضور مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية رخية الأستاذ هاشم حسن الحامد دُشنت يوم أمس الأثنين لجنة تجديد العقود "لمتعاقدي الصندوق دعم التعليم بالوادي والصحراء" لمعلمي مديرية رخية بمحافظة حضرموت والبالغ عددهم أكثر من 150 متعاقد ومتعاقده,برئاسة الاستاذ صالح عوض خباه مدير إدارة شؤون الموظفين بمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء رئيس لجنة متعاقدي صندوق دعم التعليم والأستاذ ناصر مطران مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء عضو لجنة متعاقدي صندوق دعم التعليم والأستاذ علي يسلم خباه رئيس قسم الحسابات.



وعبرو المتعاقدين عن شكرهم وتقديرهم لراعي التعليم الأول اللواء الركن فرج بن سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة الاستاذ جمال عبدون وقيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالاستاذ عصام حبريش الكثيري وقيادة مكتب الوزارة بالوادي والصحراء على دعمهم للعملية التربوية والتعليمة وكذا الزيادة الأخيرة للمتعاقدين والتي لاشك ستسهم في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد.

تجدر الإشارة الى انه تم تقسيم المديرية الى 3 مربعات واحد اسفل المديرية والثاني وسطها والمربع الثالث اعلى المديرية لكي يتسنى كل متعاقد ومتعاقده توقيع العقد بكل يسر وسهولة دون اي عرقلة لسير العملية التربوية والتعليمية.