عبدون يلتقى إدارة مدرسة السيدة سمية للتعليم الأساسي للبنات بمديرية مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لقيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت التقى وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بالإدارة المدرسية لمدرسة السيدة سمية للتعليم الأساسي بحي العمال بمديرية مدينة المكلا .



وفي اللقاء الذي حضره الأستاذ عبود عوض بن عبود الشيخ مدير إدارة التربية والتعليم ورئيس قسم التجهيزات بإدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عبدالله الحامد أكد الوكيل عبدون حرص القيادة التربوية والتعليمية بالمحافظة على متابعة سير العملية الدراسية عن قرب بالفترتين الصباحية والمسائية بجميع مدارس مديريات المحافظة .

مضيفاً أن النزولات هذه تأتي لحلحلة الإشكاليات التي تعترض سير العملية الدراسية وتسهم في استقرارها بالمدرسة . موجهاً بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية للإدارة المدرسية وحثهم على العمل الجماعي مع هيئة التدريس بالمدرسة لما فيه مصلحة التلميذ والطالب لتحقيق النتائج الإيجابية في التحصيل العلمي .

بدورها عبرت إدارة المدرسة عن شكرها وامتنانها لوكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت على هذه الزيارة التي ستثمر في تحسين مستوى العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة . مؤكدين حرصهم على العمل بصدق وإخلاص وتفاني في تأدية الرسالة التربوية والتعليمية النبيلة