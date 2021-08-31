مدير عام مديرية ثمود يوجه باعتماد منظومة طاقه شمسيه لسكن المعلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - ثمود

وجه المدير العام لمديرية ثمود بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، الأستاذ نايف ناصر المنهالي باعتماد شمسية لسكن المعلمين بثمود.



وفي تصريح خاص أشار إلى أن السلطة المحلية بمديرية ثمود الصحراوية تعطي التعليم اهتمام خاص وستظل تدعمه وتسانده للإسهام في حصول أبناء المديرية على التعليم و استمرارية العملية التعليمية في المديرية .. لافتا إلى أن تركيب الطاقه الشمسيه للمعلمين سيخفف عليهم بعض الأعباء في صحراء ثمود من خلال الحصول على الانارة في سكنهم.

ودعا المنهالي المعلمين إلى بذل الجهود والالتفاف حول بعض والعمل بروح الفريق الواحد وتجاوز كل الصعوبات وعدم الانصياع الدعوات التي تضر بسير العمليه التعليميه في المديرية.