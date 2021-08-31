- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «يمن نت» يطلق خدمة اشتراك بخدمة فائقة السرعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الخليج 365 - صنعاء
اطلق مزود خدمة الإنترنت "يمن نت" خدمات اشتراك فائق السرعة عبر كابلات الفايبر FTTX
( الألياف الضوئية ) بباقتي الأفراد – المنزلي و الأعمال.
وفيما يلي تفاصيل الاشتراك بخدمة سوبر نت بلس (جي بون) عبر كابلات الألياف الضوئية FTTX (فايبر) من يمن نت.
باقات الأفراد – المنزلي
الباقة الأولى ( شهريًا )
السرعة 16m
الرصيد 100G
الرسوم 20,000
الباقة الثانية ( شهريًا )
السرعة 16m
الرصيد 150G
الرسوم28,000
الباقة الثالثة ( شهريًا )
السرعة 24m
الرصيد 200G
الرسوم 40,000
الباقة الرابعة ( شهريًا )
السرعة 24m
الرصيد 250G
الرسوم 49,000
الباقة الخامسة ( شهريًا )
السرعة 24m
الرصيد 300G
الرسوم 58,000
باقات أعمال
الباقة الأولى ( شهريًا )
السرعة 32m
الرصيد 350G
الرسوم 70,000
الباقة الثانية ( شهريًا )
السرعة 32m
الرصيد 400G
الرسوم 79,000
الباقة الثالثة ( شهريًا )
السرعة 40m
الرصيد 400G
الرسوم 82,000
الباقة الرابعة ( شهريًا )
السرعة 40m
الرصيد 500G
الرسوم 100,000
رسوم التركيب لجميع باقات الأفراد 20,000 ريال.
رسوم التركيب لجميع باقات الاعمال 40,000 ريال.
علما ان الأسعار أعلاه بالريال اليمني وغير شاملة للضرائب والرسوم الحكومية 5% .
عيوب الخدمة
1- عدم وجود بنية تحتية جيدة تسمح بربط شعيرات كابلات الفايبر لجميع المشتركين .
2- يتكفل المشترك بالمعدات والكابل وكل المتطلبات المتعلقة بربط الخدمة مثل الحفر والتمديد وووالخ والتي قد تتراوح مابين 1500 إلى 3000 دولار وقد تصل لأكثر .
3- رسوم المعدات عالية تتراوح بين 400 إلى 900 دولار.
4- الربط الحالي يكون عبر الكابل الرئيسي وبالتالي فإنها محصورة على مجموعة محددة من المشتركين .
5- سعات التحميل تعتبر قليلة مقارنة بسرعة التنزيل يعني ممكن سرعة 40 ميقا تخلص سعاتها في يوم أو يومين إذا تم تحميل ملفات كثيرة وكبيرة.