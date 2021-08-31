«يمن نت» يطلق خدمة اشتراك بخدمة فائقة السرعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - صنعاء

اطلق مزود خدمة الإنترنت "يمن نت" خدمات اشتراك فائق السرعة عبر كابلات الفايبر FTTX



( الألياف الضوئية ) بباقتي الأفراد – المنزلي و الأعمال.

وفيما يلي تفاصيل الاشتراك بخدمة سوبر نت بلس (جي بون) عبر كابلات الألياف الضوئية FTTX (فايبر) من يمن نت.

باقات الأفراد – المنزلي

الباقة الأولى ( شهريًا )

السرعة 16m

الرصيد 100G

الرسوم 20,000

الباقة الثانية ( شهريًا )

السرعة 16m

الرصيد 150G

الرسوم28,000

الباقة الثالثة ( شهريًا )

السرعة 24m

الرصيد 200G

الرسوم 40,000

الباقة الرابعة ( شهريًا )

السرعة 24m

الرصيد 250G

الرسوم 49,000

الباقة الخامسة ( شهريًا )

السرعة 24m

الرصيد 300G

الرسوم 58,000

باقات أعمال

الباقة الأولى ( شهريًا )

السرعة 32m

الرصيد 350G

الرسوم 70,000

الباقة الثانية ( شهريًا )

السرعة 32m

الرصيد 400G

الرسوم 79,000

الباقة الثالثة ( شهريًا )

السرعة 40m

الرصيد 400G

الرسوم 82,000

الباقة الرابعة ( شهريًا )

السرعة 40m

الرصيد 500G

الرسوم 100,000

رسوم التركيب لجميع باقات الأفراد 20,000 ريال.

رسوم التركيب لجميع باقات الاعمال 40,000 ريال.

علما ان الأسعار أعلاه بالريال اليمني وغير شاملة للضرائب والرسوم الحكومية 5% .

عيوب الخدمة

1- عدم وجود بنية تحتية جيدة تسمح بربط شعيرات كابلات الفايبر لجميع المشتركين .

2- يتكفل المشترك بالمعدات والكابل وكل المتطلبات المتعلقة بربط الخدمة مثل الحفر والتمديد وووالخ والتي قد تتراوح مابين 1500 إلى 3000 دولار وقد تصل لأكثر .

3- رسوم المعدات عالية تتراوح بين 400 إلى 900 دولار.

4- الربط الحالي يكون عبر الكابل الرئيسي وبالتالي فإنها محصورة على مجموعة محددة من المشتركين .

5- سعات التحميل تعتبر قليلة مقارنة بسرعة التنزيل يعني ممكن سرعة 40 ميقا تخلص سعاتها في يوم أو يومين إذا تم تحميل ملفات كثيرة وكبيرة.