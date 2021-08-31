‏الارياني: استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها يؤكد مضيها في التصعيد بإيعاز ايراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، "ان استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار أبها الدولي بهجومين منفصلين باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين "مصنعة في ايران" جريمة حرب".



وأوضح ان الهجوم الارهابي يؤكد من جديد مضي مليشيا الحوثي في التصعيد العسكري بايعاز وتخطيط وتسليح ايراني، ومساعيها تقويضها جهود التهدئة، وموقفها الحقيقي من دعوات السلام‏.

واشار الارياني الى ان الهجوم الغادر الذي أسفر عن وقوع ثماني إصابات بين المدنيين وتضرر طائرة مدنية وعرض حياة الآلاف من رواد المطار المدني من مختلف الجنسيات للخطر، يؤكد ان مليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن"القاعدة وداعش"، وأن لا خيار سوى الحسم العسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة‏.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الجريمة، وممارسة الضغط على نظام طهران واداته "مليشيا الحوثي" لوقف أنشطتهم الارهابية التي تستهدف الأعيان المدنية وأرواح المدنيين الابرياء وتزعزع أمن واستقرار المنطقة.