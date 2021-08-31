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مجلس الوزراء السعودي يعتبر اعتداء مليشيا الحوثي على مطار أبها جريمة حرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر مجلس الوزراء السعودي، محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار.

وبحسب وكالة الأنباء (واس) فقد أكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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