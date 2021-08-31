شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي يعتبر اعتداء مليشيا الحوثي على مطار أبها جريمة حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر مجلس الوزراء السعودي، محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد أكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.