شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باسليم يتفقد مشاريع بناء وإعادة تأهيل عدد من المدارس بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع الدكتور محمد باسليم، اليوم، سير العمل في مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل مدارس بئر فضل ونور الدين قاسم واللحوم وباصهيب، بعدن، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، وتنفيذ منظمة الهجرة الدولية.



وأوضح باسليم وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المشاريع توزعت على إضافة فصول دراسية ومبان توسيعية لبعض المدارس بالمحافظة... مشيراً إلى اهمية هذه المشاريع في تخفيف الازدحام والكثافة الطلابية بالفصول اضافة الى المساهمة في توفير فرص تعليمية لطلبة النازحين في المحافظة.