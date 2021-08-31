شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في شبوة لمناقشة تشجير مدارس التعليم بعتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع بمحافظة شبوة اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق، الاتجاهات العامة لمشروع تشجير مدارس التعليم العام بمدينة عتق، وتحديد التدخلات المطلوبة من القطاعات المعنية بتنفيذ المشروع.



وفي الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التربية بالمحافظة سالم حنش، وصندوق النظافة محمد الدغاري، والمياه سالم صوبان، كلف صندوق النظافة والتحسين، بإعداد دراسة متكاملة لمشروع تشجير المدارس وتحديد نوعية الاشجار المناسبة، على ان تتولى مؤسسة المياه ايصال شبكات الري.