الجيش الوطني يدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع بمارب ويكبّدها خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مارب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا صباح اليوم من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح ".

وأضاف "ان مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها وأن أبطال الجيش استعادوا طقمين تابعين للمليشيا بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مارب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.