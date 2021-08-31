شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يلتقي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم مع نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموف مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنيـة وامكانية ممارسة روسيا لمزيد من الضغط على مليشيات الحوثي للجنوح للسلام المرتكز على المرجعيات المتفق عليها.



واشـاد الوحيشي بالدعم السياسي الروسي للشرعية اليمنية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وخاصة القرار ٢٢١٦ والمتمثل بالمرجعيات الثلاث والتي ترفضها مليشيات الحوثي الانقلابية وتواصل إرهابها بقصف المدنيين والمناطق الاهلة بالسكان والنازحين والتي كان اخرها قصف منطقة العند والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى واستهداف الاعيان المدنية في السعودية.

من جانبـه أكد ماكسيموف موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.. مجدداً وقوف روسيا الى جانب الشعب اليمني.