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وفاة وإصابة 8 بصاعقة رعدية ضربت منزلاً في محافظة المحويت

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفي أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون، أمس الاثنين 30 أغسطس 2021م، إثر صاعقة رعدية في مديرية حفاش بمحافظة المحويت.

 

وذكرت مصادر محلية، أن أربعة مواطنين توفوا وأصيب أربعة آخرون إثر صاعقة رعدية ضربت منزلا في قرية الحوض عزلة بني دهمان بمديرية حفاش.

 

ووفق المصادر فإن المتوفين هم: (سليمان علي علي الحوض- محمد صالح علي محمد الحوض- مساعد صالح الحوض- كمال عبده الحوض).

 

الجدير بالإشارة أن المحافظة شهدت تزايدًا في حوادث الصواعق الرعدية التي تتزامن مع موسم الأمطار في كل عام

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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