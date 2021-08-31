المليشيا تطلق صاروخا باليستيا من ذمار بعد ساعات من فشلها في إطلاق آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، صباح الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021م، صاروخاً باليستياً من مركز تدريب عسكري بمدينة ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل الإسم ذاته.



وذكرت مصادر محلية مليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمدينة ذمار، عند الساعة 6:26 صباحاً، فيما لم يعرف بعد مكان سقوطه أو المكان المستهدف.

وتابعت المصادر، أن هذه العملية تأتي بعد ساعات من إطلاق مليشيا الحوثي لصاروخ باليستي من ذات المكان، ولكنها فشلت في إطلاقه وسقط في الجهة الشرقية لمدينة ذمار، حيث أطلقته عند الساعة 8:11 صباحاً، وسقط بعد الإطلاق بدقيقة واحدة.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي سبق وأن أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن، منها صاروخان استهدفا الحكومة في نهاية العام الماضي حين وصولها إلى مطار عدن.

وتستمر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في تعريض أهالي مدينة ذمار للخطر، نتيجة ما قد يترتب عليه من رد على مكان إطلاق الصواريخ، وسط مناشدات بالتدخل ومنع المليشيات من تعريض حياتهم للقصف الجوي