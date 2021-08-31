استشهاد وإصابة 4 جنود في أبين بهجوم لمسلحين مجهولين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

استشهد جندي من قوات الأمن الخاص بمحافظة أبين، وأصيب اثنين آخرين، في كمين نصبه مسلحون مجهولون ظهر اليوم الثلاثاء في منطقة خبر المراقشة التابعة إداريا لمديرية خنفر الواقعة على ساحل البحر العربي شرقي محافظة أبين جنوبي البلاد.



وذكرت مصادر محلية أن جنديا في قوات الأمن الخاص يدعى "عبدالله مدشن" قتل في الكمين الذي نصبه مسلحون لم تعرف هويتهم بعد، واستهدف دورية تابعة لقوات الأمن الخاص الحكومية.

وتابعت المصادر، أن جنديين اثنين أصيبا في الحادثة، أحدهما يدعى عوض سالم الحيدري.

ونقل الجرحى إلى مستشفى مدينة أحور التي تقع بالقرب من منطقة الخبر التي وقع فيها الهجوم الذي نفذ بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.