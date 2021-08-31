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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس / اب 2021م عن تسجيل 40  حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

 

وشهدت محافظة حضرموت أكبر نسبة من الحالات الجديدة، بواقع 20 حالة، فيما سجلت في عدن ثمان حالات، وخمس حالات في مارب، ومثلها في لحج، وحالة واحدة في شبوة، وأخرى في المهرة.

 

وسجلت اللجنة ثلاث حالات وفاة، اثنين منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في تعز، كما تم تسجل 24 حالة شفاء 15 منها في عدن و خمس في حضرموت،  وأربع حالات تعافي في تعز.

 

ويصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7869) منها (1472) وفاة و(4837) تعافي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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