مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس / اب 2021م عن تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.



وشهدت محافظة حضرموت أكبر نسبة من الحالات الجديدة، بواقع 20 حالة، فيما سجلت في عدن ثمان حالات، وخمس حالات في مارب، ومثلها في لحج، وحالة واحدة في شبوة، وأخرى في المهرة.

وسجلت اللجنة ثلاث حالات وفاة، اثنين منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في تعز، كما تم تسجل 24 حالة شفاء 15 منها في عدن و خمس في حضرموت، وأربع حالات تعافي في تعز.

ويصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7869) منها (1472) وفاة و(4837) تعافي