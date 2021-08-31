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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية يبحث مع الحجرف دعم مجلس التعاون لقطاع التعليم في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم في الرياض، مع امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، ودعم قطاع التعليم وطباعة الكتاب المدرسي في اليمن وضرورة مساهمة مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنمية القدرات الفنية للكوادر التربوية.
وأكد الحجرف حرص الامانة العامة وتركيزها على دعم التعليم في اليمن وانه خلال الفترة القريبة القادمة ستستكمل الترتيبات والاجراءات لطباعة الكتاب المدرسي لطلاب وطالبات الجمهورية اليمنية.
حضر اللقاء سفير اليمن في السعودية الدكتور شايع الزنداني ورئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم عبدالله المخلافي والمستشار الثقافي بالسفارة اليمنية الدكتور عبدالله العولقي ومدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العصيمي، ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر.