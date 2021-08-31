وزير التربية يبحث مع الحجرف دعم مجلس التعاون لقطاع التعليم في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم في الرياض، مع امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، ودعم قطاع التعليم وطباعة الكتاب المدرسي في اليمن وضرورة مساهمة مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنمية القدرات الفنية للكوادر التربوية.

