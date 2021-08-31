اختتام ورشة تدريبية لأعضاء السلطة المحلية بمديرية تريم حول مهارات حل النزاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم بسيئون ورشة تدريبية لأعضاء السلطة المحلية بمديرية تريم حول مهارات حل النزاعات، نظمتها مؤسسة أرض السلام للإعلام والتنمية الإنسانية والحقوقية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.



حيث تلقى 20 مشاركا على مدى ثلاثة أيام محاضرات حول مفاهيم الخلاف والنزاع واسبابها وخطوات حلها و انماط التعامل معها، وأدوات تحليل النزاع ومهارات التعامل مع النزاع بالحوار والتفاوض الى جانب مظاهر العنف وأهمية السلام ودوره في التماسك والتعايش المجتمعي.

وفي اختتام الورشة أشاد وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي بالشراكة الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التوعوية التي تسهم في معالجة الكثير من القضايا الحساسة الناتجة عن ضعف بعض أجهزة الدولة عن القيام بمهامها بالشكل المطلوب نظرا للظروف الراهنة التي يشهدها الوطن.