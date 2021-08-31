اجتماع بسيئون يناقش المؤشرات الأولية لموازنة العام القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة إعداد الخطة والموازنة بمديريات الوادي والصحراء اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري المؤشرات الأولية لإعداد الخطة والموازنة والبرنامج الاستثماري للعام 2022م بموجب مقترحات المكاتب التنفيذية.



واستعرضت اللجنة مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري، ونوعية تدخلات المشاريع المدعومة من مخصصات وادي حضرموت من مبيعات النفط ومنع التداخل والازدواجية بين محتويات الموازنة الاستثمارية وتلك التدخلات.

وشدد وكيل المحافظة على ان تكون الموازنة ملبيه لمتطلبات المرحلة من عملية البناء والتنمية، ومستوعبة لإحتياجات الجهاز التنفيذي الحكومي من القوى البشرية، ومواكبة للمتغيرات التي طرأت خلال فترة السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد أن وصلت أعداد كبيرة من الموظفين إلى سن التقاعد وتأثير ذلك على طبيعة الخدمات المقدمة من تلك الجهات خلال السنوات القادمة.