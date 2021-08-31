مناقشة الترتيبات لإقامة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري الاستعدادات لاحتضان مدينة سيئون دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الكروي 2020/2021 .



وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي استعرض مدير مكتب الشباب والرياضة رياض الجهوري ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت سعيد بايمين، ترتيبات استضافة سيئون للدوري وسبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في توفير البيئة الملائمة لانجاحه.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات المعنية تتولى مهام ترتيب الجوانب الفنية وتامين الفعالية وحصر المنشآت الرياضية و الملاعب العشبية واماكن الاقامة للاندية الرياضية المشاركة بالدوري الى جانب الحملة التوعية حول اهمية الفعالية في نشر اسس المحبة والوئام والتعايش بسلام.