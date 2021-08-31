تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا 15 حالات موزعة كالتالي :

12حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 73 عام من منطقة اربعين شقة

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 37 عام من منطقة الديس

الحالة 3 لانثى تبلغ من العمر 73 عام من منطقة ابن سينا

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 28 عام من منطقة فوه القديمة

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 30 عام من منطقة فوه القديمة

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة فوه القديمة

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 50 عام من منطقة خمر

الحالة 8 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة روكب

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 34 عام من منطقة الديس

الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 23 عام من منطقة فوه

الحالة 11 لذكر يبلغ من العمر 80 عام من منطقة فوه

الحالة 12 لانثى تبلغ من العمر 55 عام من منطقة فوه الانشاءات

حالة من مديرية بروم ميفع

الحالة 13 لذكر يبلغ من العمر 40 عام من منطقة بروم

حالتان وافدة

الحالة 14 لأنثى تبلغ من العمر 55 عام من محافظة المهرة

الحالة 15 لذكر يبلغ من العمر 57 عام من محافظة المهرة

5 حالات تعافٍ جديدة من مديرية المكلا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل.

لاتوجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 187 حالة نشطة

173 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

14 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا