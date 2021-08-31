شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يتفقد جرحى الهجوم الصاروخي الحوثي على قاعدة العند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

تفقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، الاثنين، جرحى الهجوم الصاروخي الحوثي على قاعدة العند العسكرية، والمُرقدّين في مستشفى الجمهورية النموذجي العام وبقية مستشفيات العاصمة عدن.



وخلال الزيارة التفقدية أشاد اللواء الزبيدي بتضحيات الجنود الأبطال في كافة وحدات القوات الجنوبية المسلحة، والذين يسهرون على حماية مكاسب الشعب الجنوبي، ويحملون أرواحهم على أكفهم؛ لتحقيق طموحات وآمال هذا الشعب المشروعة.

فيما أثنى الجرحى وذويهم على اللفتة الكريمة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، معاهدين القائد الزبيدي على الولاء والوفاء لتطلعات الجنوبيين، والوقوف ضد مخططات المتآمرين على مطالب وأحلام الشعب الجنوبي