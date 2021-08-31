النخبة الحضرمية تستحدث مواقع جديدة لتأمين مناطق وادي عمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

توجهت قوة عسكرية تابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بقيادة قائد لواء الدفاع الساحلي العميد طيار ركن فائز منصور التميمي بإتجاه عقبة عجزر بمديرية وادي عمد؛ وذلك لتنفيذ خطة التأمين لمديريات ومناطق محافظة حضرموت من العناصر المتطرفة الإرهابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.

حيث إستخدمت مهمة التأمين والإنتشار بالهضبة أسلحة متطورة ومتنوعة منها سلاح مضاد طيران عيار 23 وأسلحة أخرى حديثة لم يتم الكشف عنها.

وفي إثر ذلك ألقى قائد المهمة قائد اللواء التميمي كلمة عبر فيها عن أهمية هذه العملية وإستراتيجية الجغرافيا لهذا الموقع الهام جدا وتعزيزه وتأمينه وحمايته جيدا فهو يعتبر مركز مهم لمحافظة حضرموت.

كما أضاف قائلا أن هذه العمليات لن تتوقف وستستمر لتعزيز الأمن والإستقرار في مناطق نطاقنا العسكري بالمحافظة بإنتشار قوات النخبة الحضرمية على كامل التراب الحضرمي الطاهر.

ومن جهة أخرى حث ركن التوجيه المعنوي بلواء الدفاع الساحلي العقيد عمر سالم بن دغار على رفع المعنويات واليقظة العالية للجنود و بث روح الشجاعة بكلمات حماسية وبطولية تجدد بنفوس أبطالنا معاني العزة والكرامة الحضرمية التي يراد لها الأعداء أن تكون في الحضيض