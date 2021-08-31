فتح مظاريف لتنفيذ 6 مشاريع خدمية في مديرية البريقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

فتتح بديوان مديرية عام البريقة بمحافظة عدن، مظاريف تنفيذ ستة مشاريع خدمية وتنموية في المديرية ، بكلفة إجمالية بلغت 270 مليوناً و 394 ألفاً و 644 ريال ، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.



تضمنت المشاريع ، بناء ( 3 ) فصول دراسية إضافية في مدرسة بئر أحمد ، وبناء ( 6 ) فصول دراسية إضافية في روضة الشموع ، وعمل ردم طريق ترابي أمام مدرسة أسماء بنت أبي بكر الصديق بمنطقة الحسوة ، وبناء سور لموقع مدرسة عمر بن عبدالعزيز بمنطقة الحسوة ، وإعادة تأهيل مبنى المجمع الحكومي بمديرية البريقة.

وخلال اجتماع لجنة فتح المظاريف برئاسة مدير عام المديرية ، رئيس اللجنة ، فهمان حسن عطيري ، والذي ضم أعضاء اللجنة ، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي حسن عوض ، ومدراء كلاً من - التخطيط شوقي ناصر ، والأشغال العامة المهندس عبدالناصر بن وهاس ، والمالية طارق مهدي ، والشؤون القانونية وقاص مدني ، وسكرتير لجنة المناقصات رمسيس نجيب ، ومدير إدارة الرقابة سمير أبوبكر ، وبحضور المتقدمين للمناقصات من المقاولين أو من ينوب عنهم ، تم الإعلان والاطلاع على مظاريف المقاولين للمشاريع وإحالتها إلى لجنة التحليل الفني والمالي لاستكمال الإجراءات بشأنها.

وأكد عطيري أهمية جمع البيانات واستيفاء كافة الشروط المتميزة في اختيار أفضل العطاءات المتقدمة وفق المعايير الهندسية المطلوبة والتي تضمن نجاح تنفيذ تلك المشاريع على أكمل وجه مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة.

شارك في الإجتماع ، مديرا مكتبي التربية والتعليم بالمديرية ، الخضر بجلة ، والصحة العامة والسكان الدكتور فهد بكلفة أكثر ( 270 ) مليون ريال.