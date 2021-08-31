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عاجل.. 8 إصابات وتضرر طائرة في استهداف حوثي ثان لمطار أبها السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

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نجح التحالف العربي باليمن، الثلاثاء، في إسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

 

وبحسب التحالف العربي الذي تقوده السعوجية في اليمن فإن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

 

وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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