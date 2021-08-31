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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 8 إصابات وتضرر طائرة في استهداف حوثي ثان لمطار أبها السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
نجح التحالف العربي باليمن، الثلاثاء، في إسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.
وبحسب التحالف العربي الذي تقوده السعوجية في اليمن فإن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.
وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".