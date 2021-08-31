عاجل.. 8 إصابات وتضرر طائرة في استهداف حوثي ثان لمطار أبها السعودي

نجح التحالف العربي باليمن، الثلاثاء، في إسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012