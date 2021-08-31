شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باضاوي يدشن بدء العمل بمشروع تحسين البيئة الصحية بهيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ فهمي عوض باضاوي بمعية الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، والدكتور خالد شيبان رئيس هيئة مستشفى ابن سينا، مشروع تحسين البيئة الصحية بمستشفى أبن سيناء بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



ويشمل هذا المشروع: بناء مخازن وصيدلية خارجية .إعادة تأهيل البوابة وأعمال تحسين لمداخل المستشفى وغيرها من أعمال تحسين البيئة الصحية للمستشفى.

الجدير ذكره بأنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل الأعمال الإنشائية فيما يخص دورات المياة وأعمال الصيانة لمبنى المستشفى ويجري حاليا الاستعداد لاستضافة المخيم التدريبي الطبي الذي يستضيفه مستشفى ابن سينا بمشاركة عدد من الأطباء من دول العالم خلال شهر سبتمبر 2021.

وأشار الدكتور شيبان إلى أن هناك خطة سيتم تنفيذها لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال المدة القادمة ضمن اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية في جميع المستشفيات والمرافق الصحية في حضرموت.