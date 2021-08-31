شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن قرب إصدار قرار بتعيين مدير جديد لمكتب وزارة الخدمة المدنية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افادت مصادر مطلعة عن ترتيبات لاعلان قرار جديد بشان تعيين مدير لمكتب وزارة الخدمة المدنية بساحل حضرموت خلفا للمدير السابق الذي قدم استقالته قبل اسبوع.



وتوقعت المصادر، أن وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور الوالي سيصدر قرار تكليف الأستاذ مبارك ناصر عمر بابلغيث مديرا عاما لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتامينات بساحل حضرموت ، استنادا لترشيح محافظ حضرموت.