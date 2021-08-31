محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لقائد مقاومة المراوعة “سامي باري” في وفاة والدته

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يزيد بن سلمان - شبوة - زار محافظة محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، قائد مقاومة المراوعة المناضل / سامي باري الاهدل، لتقديم واجب العزاء والمواساة، في وفاة والدته، بمدينة الخوخة. وعبر الدكتور طاهر عن خالص العزاء، للقائد باري وكافة أفراد أسرته بهذا المصاب.. سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”. ويستمر القائد سامي الاهدل، لليوم الثالث على التوالي في استقبل واجب العزاء في منزل القيادي في الحراك والمقاومة التهامية القاضي / طه الحرد في مدينة الخوخة الساحلية، العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة

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