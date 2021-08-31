عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: الحكومة ستلاحق كل من اشترك أو تماهى مع الحوثي

الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الخليج 365

حذر وزير الإعلام، معمر الإرياني، من التعامل مع أشخاص وكيانات تابعة لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها تنفذ جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة.



وأوضح في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، أن التعامل مع الكيانات التابعة للحوثيين يعتبر اشتراكاً فيما ترتكبه الميليشيا من جرائم سيعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم.

كذلك، أكد أن الحكومة اليمنية تتخذ كافة الإجراءات لملاحقة من اشترك أو تماهى مع الحوثيين بأي شكل، جنائياً وقضائياً على مختلف الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفرادا على القوائم السوداء للمطلوبين داخليا وخارجيا.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين ونهب ممتلكاتهم والسطو على أملاك الدولة في اليمن، حيث لم تسلم مؤسسة أو قطاع من عبثها.

وكانت منظمة حقوقية يمنية وثقت أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب وحدها والخاضعة لسيطرة الميليشيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.