اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف يعترض صاروخا باليستيا حوثيا باتجاه نجران

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعترض صاروخا باليستيا حوثيا باتجاه نجران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية .

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا