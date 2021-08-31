شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعترض صاروخا باليستيا حوثيا باتجاه نجران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.
وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.