رئيس مجلس الشورى يعزي في استشهاد البطل مشلي الذيب المرادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ احمد علي الجميلي المرادي واولاد الشيهد مشلي علي الجميلي المرادي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية رحبه بمحافظة مأرب الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في التصدي لمليشيات الحوثي الارهابية بجبهة المشيريف.



واشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الشهيد الوطنية وتضحياته التي قدمها في سبيل الدفاع عن محافظة مأرب والتصدي لعصابة الكهنوت الحوثي، حيث سبقه من قبله نجله وعدد من افراد أسرته.. مؤكدًا ان تضحيات الأبطال ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني وسيكتب لها النصر باذن الله

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص العزاء والمواساة لاسرة وذوي الشهيد وكافة قبائل مراد، بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.