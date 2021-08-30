شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب وزير التربية يدشن مشروع تعزيز الصحة المدرسية في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اليوم، في مدينة مأرب، مشروع تعزيز الصحة المدرسية الذي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بمدارس التعليم العام في محافظات مأرب، وحضرموت، والمهرة.



ويتضمن المشروع الذي يأتي ضمن خطة الاستجابة الانسانية في مجال التعليم، توزيع ادوات نظافة ومواد منظفة في 43 مدرسة.

وثمن الدكتور العباب، تدخلات مؤسسة العون في دعم قطاع التعليم في اليمن وشراكتها مع الوزارة في تحسين البيئة التعليمية نحو تعليم يساهم في بناء الوطن ونهضته.