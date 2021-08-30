شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يناقش مع لجنة وزارة الصحة أوضاع مراكز العزل واحتياجاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل اول حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، مع اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الصحة العامة والسكان، أوضاع مراكز العزل ومستوى الخدمات والرعاية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأستعرض اللقاء مهام اللجنة الوزارية، وبرنامجها الميداني في مراكز العزل ومصنع الأوكسجين والمرافق الصحية.

وأكد بن حبريش، أهمية التكامل وتنسيق الجهود، لتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى، وتعزيز إجراءات مواجهة موجات فيروس كورونا، وتوفير احتياجات مراكز العزل ورفع جاهزيتها.