قبيلة الجدعان بمأرب تؤكد ان مشروع الحوثي الى زوال وتجدد العهد بمواصلة التضحية ومساندة الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت قبيلة الجدعان بمحافظة مأرب في احتشاد كبير لها، اليوم، ان مشروع الحوثي الى زوال مهما طالت المواجهات والتضحيات.



وجددت قبيلة الجدعان في بيان لها، العهد بمواصلة الكفاح والتضحية والفداء جنباً الى جنب مع منتسبي الجيش الوطني واحرار اليمن، للدفاع عن المكتسبات الوطنية والكرامة الانسانية والهوية اليمنية العربية الاصيلة، حتى تحقيق النصر وانهاء المشروع الحوثي الايراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة والمشروع العربي.

ودعا البيان، كافة اليمنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، الى الحفاظ على ابنائهم وعدم السماح للملشيات استغلالهم والزج بهم الى محارق الموت دون ادنى اعتبار في قتال اخوانهم اليمنيين من قبائل مأرب واحرار اليمن.

وقال البيان" ان احتشاد القبيلة في هذا المطرح اليوم بعد ست سنوات من الجهاد والكفاح والتضحية لابناء القبيلة في كل ميادين المواجهات والعزة والشرف ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وفكرها الدخيل واعمالها الاجرامية بحق الارض والانسان، ياتي في اطار الاستجابة لنداء الوطن الذي يستنجد بكل ابنائه المخلصين الصادقين، وتجديدا للعهد وتعزيزا للروح القتالية بما يحقق النصر والتحرير والخلاص من كهنوت العصر الحوثي وعديمي الانسانية ومشروعهم الظلامي".

ودعا، كل احرار اليمن وكافة القوى المناهضة للمشروع الحوثي الايراني، الى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتكاتف الجهود وتوحيد الراي، لتحقيق النصر والاسراع في تخليص اليمن من جائحة الحوثي والانتصار للوطن ولدماء الشهداء وانات الجرحى واوجاع المشردين والمضطهدين..معبراً عن بالغ الشكر والعرفان للتحالف العربي وقواته المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية على وقفاته الاخوية في نصرة اليمن والتي لن ينساها اليمنيون.