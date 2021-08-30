شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في استشهاد الشيخ الجميلي وعدد من رفاقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية رحبه الشيخ مشلي الجميلي وعدد من رفاقه الأبطال وهم يؤدون واجبهم الوطني في ميادين العزة والكرامة.



وأشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى المواقف البطولية التي سطرها الشهيد الجميلي ورفاق دربه من الابطال في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، ودفاعاً عن الثورة والجمهورية وعزة وكرامة الشعب اليمني..معبراً عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.