نائب الرئيس يعزي في استشهاد الشيخ مشلي علي الجميلي وعدد من الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل الشيخ مشلي علي الذيب الجميلي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية رحبه وعدد من رفاقه الأبطال في مواقع العزة والشرف بمحافظة مأرب.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وزملائه الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة وهو يذودون للدفاع عن الجمهورية وأهداف الثورة ومكتسباتنا الوطنية في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية، مؤكداً بأن شهداءنا الأبطال وبواسل الجيش والمقاومة سجلوا مواقف خالدة وتاريخية لن ينساها الأجيال.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهداء وزملائهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.